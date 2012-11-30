АМКУ дозволив «Галнафтогазу» придбати дві компанії і дві АЗС

Антимонопольний комітет України надав дозвіл концерну «Галнафтогаз» (Львів) на придбання понад 50% акцій ТОВ «Пантіон-Резерв» (Івано-Франківськ) та ПП «Лора» (Стрий Львівської обл.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Також АМКУ дозволив «Галнафтогазу» купівлю цілісних майнових комплексів двох автозаправних станцій (АЗС): в Чернігові - у київського ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Примбудсервіс» і у Чернівцях - у київського ТОВ «Теміртранс».

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України дозволив компанії «ОККО-Нафтопродукт», що входить до складу «Галнафтогазу», взяти в суборенду три АЗС у Київському регіоні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Концерн володіє мережею з 309 сучасних автозаправних комплексів «ОККО». Всього компанії належить 343 АЗС. Компанія має 10 нафтобаз, 114 бензовозів і 4 газовози. У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» і 125 автогазозаправних пунктів скрапленого газу (АГЗП).