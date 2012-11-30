Прем'єр шкодує, що ЄС пасивний у питанні модернізації української ГТС

Осло. Прем'єр-міністру України Миколі Азарову шкода, що ЄС не займає активної позиції в питанні модернізації української ГТС.

Як повідомив журналістам прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук’яненко, про це М.Азаров повідомив у ході зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом.

М.Азаров зазначив, що сподівання України, які були під час приєднання до хартії, досі не виправдалися.

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна другий рік є членом Європейської енергетичної хартії, проте дотепер з боку ЄС не було підтримки України в переговорах з Росією з питання зниження ціни газу і не вирішено питання про створення тристороннього консорціуму з управління українською ГТС.

"Виникає питання, навіщо Україні утримувати дуже дорогу і потужну ГТС, якщо споживачі в Європейському Союзі не виявляють зацікавленості в модернізації ГТС, а постачальники в РФ будують обхідні маршрути поставок», - процитував М.Азарова його прес-секретар.

При цьому, зазначив В.Лук’яненко, М.Азаров наголосив, що транзит газу через українську ГТС залишається найнадійнішим шляхом з поставок газу з Росії до країн Євросоюзу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у першій половині вересня поточного року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що модернізація головного стратегічного об'єкта країни - газотранспортної системи - обійдеться в 4,5 мільярда євро.

За словами М.Азарова, уряд України пропонує передати управління ГТС міжнародному консорціуму у складі України, Росії і Євросоюзу, який би забезпечував її прозоре і справедливе адміністрування і зайнявся її модернізацією.

Крім того, Україна замовила компанії «Бейкер Тіллі Україна АЧ» (м. Київ) зробити оцінку вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Оцінка вартості ГТС необхідна для вирішення питання про її модернізацію.

Довідка УНІАН. 23 березня 2009 р. було підписано спільну декларацію України і ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, в якій Україна зобов'язалася створити прозорий газовий ринок.

Згідно з текстом декларації, український уряд узяв на себе зобов'язання забезпечити незалежність оператора з транзиту газу, зокрема, шляхом реалізації директиви ЄС під №55 від 2003 року щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу.

Також уряд узяв зобов'язання забезпечити прозорість і відкритість для інвесторів з модернізації газотранспортної системи і надати рівний доступ до відповідної фінансової і технічної інформації, а також забезпечити контроль над одержаними на модернізацію газотранспортної системи коштами.

Уряд України пообіцяв дати можливість операторам з транзиту газу діяти на комерційній основі для виконання свого бізнес-плану в довгостроковій перспективі. Україна також зобов'язалася забезпечити доступ третіх сторін до підземних сховищ газу на прозорих комерційних умовах.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.