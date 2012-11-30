МЦЗУ здійснив першу поставку збагаченого урану для України
«Міжнародний центр зі збагачення урану» (МЦЗУ, Росія) 14 листопада здійснив відвантаження збагаченого уранового продукту (ЗУП) компанії «ТВЕЛ» для фабрикації паливних збірок під потреби атомних електростанцій України.
Про це повідомила прес-служба МЦЗУ.
Згідно з повідомленням, Міжнародний центр зі збагачення урану здійснив першу поставку, спрямовану на довгострокове забезпечення потреб атомної енергетики країн - учасниць ВАТ «МЦЗУ».
Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року генеральний директор МЦЗУ Олексій Лебедєв повідомив про підписання з держконцерном «Ядерне паливо» угоди про включення МЦЗУ в процес поставок палива на українські АЕС, здійснюваних російською компанією «ТВЕЛ».
У 2007 році Росія і Казахстан створили ВАТ "Міжнародний центр зі збагачення урану" з метою виробництва збагаченого гексафториду урану - палива для виготовлення тепловиділяючих елементів, які використовуються на АЕС.
Акціонерами ВАТ «МЦЗУ» є держкорпорація «Росатом» (РФ, 70% акцій), АТ «НАК «Казатомпром» (Казахстан, 10% акцій), ЗАТ «Вірменська атомна електростанція» (Вірменія, 10%) і державний концерн «Ядерне паливо» (Україна, 10% акцій).