У Міненерговугілля розповіли, скільки Україна споживе газу за опалювальний період

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує споживання газу Україною в IV кварталі 2012 - I кварталі 2013 рр. на рівні 38,1 млрд куб. м.

Про це йдеться в протоколі засідання колегії міністерства енергетики та вугільної промисловості, закріпленому наказом міністерства № 926 від 26 листопада 2012 року.

Згідно з документом, за даний період планується імпортувати 20,4 млрд куб. м газу.

Передбачається, що для споживачів України в цей період буде відібрано близько 8,6 млрд куб. м газу з ПСГ країни.

Також в документі зазначається, що розрахунки теплокомуненерго за природний газ, спожитий у 2012 році, становитимуть 4,8 млрд грн. Рівень розрахунків - 62%.

«Загальна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ, яка виникла в 1999-2012 роках, становить 11,9 млрд гривень», - сказано в документі.

Як раніше повідомляв УНІАН,Україна за 10 місяців поточного року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 9,7% - до 41,162 млрд куб. м.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко наприкінці жовтня поточного року заявив, що споживання газу в Україні з початку року знизилося на 15%, що дозволило заощадити 1,8 млрд дол.

На думку експертів з Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Україна могла б економити на газі 6 млрд євро.

НАК «Нафтогаз України» у січні-вересні поточного року збільшив реалізацію газу в грошовому виразі на 2,27% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 59,012 млрд грн з 57,7 млрд грн.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася в порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 доларів.

Україна в 2011 році спожила 59,3 млрд куб. м природного газу, в 2010 році - 57,7 млрд куб. м природного газу, в 2009 році - 51,9 млрд куб. м, в 2008 році - 66,3 млрд куб. м, в 2007 році - 69,9 млрд куб. м, в 2006 році - 73,9 млрд куб. м, в 2005 році - 76,4 млрд куб. м.