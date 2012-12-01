Норвегія візьме участь у будівництві нового укриття на ЧАЕС

Україна та Норвегія підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров в Осло у рамках дводенного офіційного візиту до Королівства Норвегія, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Від України угоду підписав заступник міністра надзвичайних ситуацій Володимир Сиротін, від Норвегії – міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Угода передбачає участь Норвегії у будівництві нового безпечного укриття на ЧАЕС.