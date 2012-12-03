Нафта дорожчає на тлі макроновин з Китаю

Світові ціни на нафту збільшуються в понеділок на тлі позитивної статистики щодо ділової активності в промисловості Китаю, повідомляє "Прайм".

Ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 8.45 мск зросла на 0,38 долара, або на 0,34%, - до 111,61 долара за барель. Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,24 долара, або на 0,27%, - до 89,15 долара за барель.

За даними державного управління статистики КНР і Китайської федерації логістики і закупівель, індекс ділової активності в промисловості країни зріс у листопаді до 50,6 пункта з 50,1 пункта в жовтні.

За остаточною оцінкою банку HSBC, індекс ділової активності в обробній промисловості КНР минулого місяця зріс до 50,5 пункта з 49,5 пункта в жовтні.

"Збільшення внутрішнього попиту та ліквідності, поряд із підвищенням ступеня відкритості азіатських економік, має сприяти прискоренню темпів (зростання) найближчими місяцями", - каже експерт з досліджень ринків АТР HSBC Фредерік Нойманн, якого цитує агентство Bloomberg.