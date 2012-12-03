«Чорноморнафтогаз» заплатить за обладнання компанії Muster Services 13,25 млн дол.
Великий український добувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» заплатить британській компанії Muster Services Ltd 13,25 млн дол. за колтюбінгову установку.
Про це йдеться в повідомленні «Чорноморнафтогазу», розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, договір на поставку обладнання підписали 23 листопада 2012 року.
Термін поставки продукції - 2012-2013 рр.
Як повідомляв УНІАН, ДАТ «Чорноморнафтогаз» планує до кінця року запустити бурову установку «Незалежність» на Одеському родовищі природного газу.
Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.
У цей час на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.
Колтюбінгові технології базуються на використанні довгомірних (до 3000-5000 м) безмуфтових гнучких (зазвичай сталевих) труб, що намотують на барабан і багаторазово спускають у свердловину, що дозволяє здешевити ремонтно-відновлювальні роботи, а також вирішувати деякі завдання, які неможливо вирішити при застосуванні колони складових труб.