«Укртрансгаз» залучить у трьох банків кредити на 400 млн грн

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, залучить у «Південкомбанку», «Терра Банку» і «Дельта Банку» кредити на загальну суму 400 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, у «Південкомбанку» (Донецьк) компанія залучить кредит у розмірі 120 млн грн, у «Терра Банку» (Київ) - 80 млн грн і у «Дельта Банку» (Київ) - 200 млн грн.

Ці кредити залучаються строком на 1 рік.

Кінцевий термін підписання договорів - 30 грудня 2012 року.

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Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

КБ «Дельта» зареєстрований 9 лютого 2006 року. Основними акціонерами банку є Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

Чистий прибуток «Дельта Банку» (Київ) у січні-вересні 2012 року скоротилася проти показника аналогічного періоду 2011 року в 8,4 рази - до 61,699 млн грн.

ПАТ «Терра Банк» (Київ) створено в 1996 році. На 1 квітня 2012 акціями банку володіло ПАТ «Українська стратегічна група», пряма участь - 99,6383%.

ПАТ «КБ« Південкомбанк» зареєстровано в жовтні 1991 року. На 1 січня 2012 акціями банку володіли ЗАТ «Метал Юніон», пряма участь - 45,1204%, опосередкована - 9,3616%, і Руслан Ціплаков, пряма участь - 45,4112%, опосередкована - 54,4820%.