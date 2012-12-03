Литвин: заслуховувати інформацію про «LNG-терміналі» має новий парламент

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що заслуховувати інформацію щодо «LNG- терміналу» має наступний склад парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні під час засідання Погоджувальної ради, коментуючи відповідну пропозицію народних депутатів. «Це вже для наступної Верховної Ради», - сказав В.Литвин.

Він пояснив, що якщо ухвалять рішення про відставку всього Кабінету міністрів, то народним депутатам просто не буде кого заслуховувати у Верховній Раді (УНІАН: сьогодні Президент Віктор Янукович підписав указ про відставку прем'єр-міністра та Кабінету міністрів).

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю щодо реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод із регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) повинна була виступити інвестором реалізації проекту.

Проте за декілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural SDG спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії.

До того ж сам підписант - Джорді Бонвеі – пізніше у коментарі УНІАН визнав, що дійсно не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе прибрати всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні «LNG терміналу».

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