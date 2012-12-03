ДТЕК призначив директора з генерації електроенергії

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, призначив директором з генерації електроенергії Сергія Тазіна.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, до приходу в ДТЕК С. Тазін був керівником ЕОН Росія - підрозділу енергетичного концерну E.ON AG, раніше очолював російські енергетичні компанії «Оптова генеруюча компанія-3», «Євросибенерго», більше 7 років обіймав керівні посади в підрозділах міжнародної енергетичної компанії AES, 5 років працював у компанії General Electric (США).

Як повідомлялося, раніше цю посаду обіймав Роман Сердюков, який перебував до цього на посаді генерального директора ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» найбільшої теплоенергогенеруючих компанії України.

ДТЕК ввів посаду директора з енергогенерації у травні 2012 року.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

До вугільного блоку ДТЕК входять ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує десять шахт), Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля», Шахта «Білозерська», концесійні підприємства «Ровенькиантрацит» і «Свердловськантрацит» і п'ять збагачувальних фабрик.

На сьогодні загальна встановлена ​​потужність всіх енергоблоків ДТЕК становить 18,2 ГВт.