Міністерству енергетики передадуть 100% акцій Одеської та Херсонської ТЕЦ

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1106 від 28 листопада ц.р. зобов'язав Фонд державного майна України (ФДМУ) передати в управління Міністерству енергетики та вугільної промисловості 100% пакети акцій ПАТ "Херсонська ТЕЦ" та ПАТ "Одеська ТЕЦ", повідомляє урядовий сайт.

Як наголошується у постанові, Херсонська і Одеська ТЕЦ мають бути передані Міненергетики в місячний термін.

Як повідомляв УНІАН, постановою КМУ № 713 від 6 серпня 2012 НАК "Нафтогаз України" було доручено у місячний термін передати ФДМУ для подальшої приватизації 100% пакети акцій ПАТ "Херсонська ТЕЦ", ПАТ "Одеська ТЕЦ", а також ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" та ПАТ "Харківська ТЕЦ-5". Остання була реалізована на приватизаційному конкурсі маловідомою київською компанією «Укрістгаз» за 339,9 млн грн.