«Нафтогаз» і Keppel підписали договір про закупівлю двох плавучих бурових установок

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія Keppel FELS Limited (Сінгапур) 3 грудня підписали договір про поставки двох напівзанурювальних плавучих морських бурових установок (ППМБУ). Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Ціна договору становить 1 млрд 226 млн доларів США. Договір набуде чинності після виконання сторонами узгоджених умов.

За умовами договору, напівзанурювальна морська бурова установка повинна бути новою, укомплектованою всім необхідним устаткуванням і мати можливість бурити свердловини глибиною не менш як 9000 м на глибинах моря до 1000 м.

За даними геологічних досліджень, основні запаси вуглеводневої сировини Чорноморського басейну залягають саме на глибині від 120 м до 1000 м. На середніх глибинах моря першочерговими об'єктами для освоєння за допомогою напівзанурювальних платформ є ділянка Палласа (глибина моря 450-850 м), а для геологічного вивчення - акваторія Прикерченського шельфу, ділянки Скіфська і Форосська. Прогнозні запаси вільного газу в межах ділянки Палласа становлять близько 120 млрд куб. м газу (в т.ч. українська частка - 86 млрд куб. м), розчиненого газу - 8,6 млрд куб. м (в т.ч. українська частка - 8,2 млрд куб. м), нафти і газового конденсату - 70 млн тонн (в т.ч. українська частка - понад 45 млн т).

Придбання компанією високотехнологічного і ефективного бурового устаткування для здійснення пошуково-розвідувальних робіт і експлуатаційного буріння на малих (до 120) і середніх (від 120 м до 1000 м) глибинах є необхідною умовою для нарощування власного видобутку вуглеводнів, зменшення обсягів закупівлі дорогого імпортного енергоресурсу і зміцнення енергетичної незалежності нашої держави, наголошують у «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня п. р. «Нафтогаз України» оголосив проведення процедури відкритих торгів з придбання двох плавучих морських бурових установок орієнтовною вартістю 1,4 млрд дол.

На поставки претендували: компанія Rigas Kugu Buvetava (Латвія) з пропозицією в 1 млрд 399,6 млн дол.; компанія Keppel FELS Limited (Сінгапур) — 1 млрд 226 млн дол.; компанія Magic Worldwide LTD (Беліз) - 1,5 млрд дол.; Aida Holding Ltd (Беліз) — 1,4 млрд дол.

16 листопада у ході розкриття конкурсної процедури «Нафтогаз» обрав компанію Keppel FELS Limited для поставок двох напівзанурювальних плавучих бурових установок загальною вартістю 1,226 млрд дол.

Згідно з тендерною документацією, один з найбільших світових лідерів з виробництва бурових установок даного типу компанія Keppel FELS Limited запропонувала найменшу ціну - 1 млрд 226 млн дол.

Придбання бурових установок дозволить компанії реалізувати плани з геологічного вивчення акваторії Прикерченського шельфу, Скіфської і Форосської ділянок, а також площі Палласа.

Довідка УНІАН. Компанія Keppel FELS Limited займалася будівництвом СПБУ «Петро Годованець».

У 2011 році національна енергетична компанія "Нафтогаз України" купила плавучу бурову установку майже за 400 млн дол. у британської компанії Highway Investment. Президент Віктор Янукович відзначав, що в майбутньому планується закупівля ще п'яти веж.