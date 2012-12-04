РФ та Туреччина можуть домовитися щодо розширення «Блакитного потоку» - Путін

Москва. Президент РФ Володимир Путін не виключає, що Росія і Туреччина можуть домовитися про розширення газопроводу «Блакитний потік», в тому числі, для поставок газу на ринки третіх країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав сьогодні в Стамбулі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

«Не будемо забувати, що у нас давно вже працює, так званий «Блакитний потік». Це 16 млрд куб м, які ми поставляємо цією трубопровідною системою прямо в Туреччину. Я не виключаю, що ми можемо домовитися з нашими турецькими друзями щодо розширення можливості «Блакитного потоку», в тому числі, з виходом на ринки третіх країн», - сказав В.Путін

Він підкреслив, що Туреччина стає енергетичним хабом ( в загальному значенні, вузол якоїсь мережі – УНІАН) для Європи.

За його словами, головним пріоритетом для Росії є диверсифікація маршрутів доставки російської сировини на зовнішні ринки.

Довідка УНІАН. «Блакитний потік» - газопровід між Росією і Туреччиною, прокладений по дну Чорного моря. Загальна довжина газопроводу - 1213 км.

«Блакитний потік» був побудований в рамках російсько-турецького угоди від 1997 р., за яким Росія повинна поставити до Туреччини 364,5 млрд куб м газу в 2000-2025 рр..

Окрім цього маршруту, значна частина поставок російського газу до Туреччини здійснюється транзитом через територію України.