В Україні через негоду знеструмлено 302 населені пункти

Протягом 3 грудня та в ночі 4 грудня внаслідок несприятливих погодних умов - сильних поривів вітру, мокрого снігу с дощем, - через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 302 населених пунктів у 14 областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, без електропостачання залишаються у Херсонській області 86 населених пунктів, у Київській області – 43, у Дніпропетровській – 33, у Полтавській – 30, в Одеській – 29, у Запорізькій – 25, у Чернігівській – 12, у Вінницькій – 11, у Миколаївській – 8, у Житомирській – 6, у Луганській – 6, у Кіровоградській – 5, у Черкаській і Волинській областях по 4 населені пункти.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.