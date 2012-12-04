Нафта дешевшає на статданих зі США

Світові ціни на нафту знижуються у вівторок на статистиці з індексу ділової активності в промисловості США за листопад, яка розчарувала учасників ринку, свідчать дані торгів, повідомляє «Прайм».

Ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.13 мск знизилася на 0,28 долара, або на 0,25%, - до 110,64 долара за барель. Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI скоротилася на 0,37 долара, або на 0,42%, - до 88,72 долара за барель.

За даними Інституту управління поставками (Institute for Supply Management, ISM), індекс ділової активності в промисловому секторі економіки США (ISM Manufacturing) у листопаді знизився на 2,2 процентного пункта - до 49,5% з 51,7% у жовтні. Аналітики припускали зменшення індикатора до 51,4%.

"Несподівано слабкі дані із США призвели до погіршення настроїв інвесторів і зменшення" апетитів "до ризику, які спостерігалися напередодні завдяки статистиці з Китаю", - вважає стратег Crеdit Agricole Кінтана Чунг (Kintai Cheung), чий коментар наводить агентство MarketWatch.