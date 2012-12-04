Австралійська Woodside потіснила Газпром на ринку скрапленого газу

Найбільша нафтогазова компанія Австралії Woodside Petroleum придбає 30 відсотків ізраїльського газового родовища Leviathan, порушивши плани Газпрому щодо зміцнення позицій у Європі і експансії на ринку скрапленого газу.

Як повідомляє агентство Reuters, Woodside заплатить за Leviathan до 2,5 млрд доларів і стане ще одним великим гравцем на ринку скрапленого природного газу (СПГ) в Європі, Африці і на Близькому Сході.

Газпром, який постачає до третини споживаного в Європі газу, також претендував на цей проект, що передбачає експорт СПГ до Європи та Азії. Іншими претендентами були французька Total і China's National Offshore Oil Corporation, повідомили джерела.

Аналітики вважають, що експорт СПГ з родовища почнеться до кінця десятиліття, а проект ідеально розташований для постачання як Європі, так і Азії.

"Партнери Leviathan хотіли когось з досвідом видобутку і продажу СПГ. У цій сфері у Газпрому є деякий досвід, але він обмежений", - сказала аналітик IHS Global Insight Катрін Хантер.

"На ухвалення цього рішення, ймовірно, вплинули і стратегічні міркування, враховуючи, що Газпром вже є першочерговим постачальником газу в Європу. Ймовірно, більш привабливим здалося залучення нової компанії, що має крім того досвід продажів в Азії".

Запаси Leviathan, розташованого в Середземному морі за 130 кілометрів від ізраїльського порту Хайфа, оцінюються у 481 мільярд кубометрів, що майже відповідає річному споживанню Європи.