«Нафтогаз» викупить в «Укрексімбанку» ОВДП на 3,2 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики у «Державного експортно-імпортного банку України» на суму 3,204 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні про акцепт, розміщеному на сайті державних закупівель.

ОВДП реалізовуються п'ятьма лотами, у тендері бере участь один учасник.

Дата акцепту – 3 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.

«Укрексімбанк» у січні-вересні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток на 20,9% – до 71,527 млн. грн.