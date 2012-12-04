«Київенерго» збільшило борг перед «Нафтогазом» на 40,8 млн грн

Компанія «Київенерго» збільшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 40,8 млн грн - до 328,1 млн грн з 287,3 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, компанія «Київенерго» 30 листопада перерахувала 715 млн 181 тис. 459 грн НАК «Нафтогаз України» як розрахунок за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії для потреб населення.

Як наголошується в повідомленні, ці кошти є частиною отриманої «Київенерго» компенсації з різниці між чинними тарифами на теплову енергію для потреб населення в Києві і собівартістю її виробництва.

«Кошти надійшли на рахунок компанії від Київської міської державної адміністрації 30 листопада. КМДА зі свого боку отримала їх у вигляді субвенції з державного бюджету для погашення різниці в тарифах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 517 від 11.06.2012 р.», - сказано в повідомленні.

Отже, враховуючи цю компенсацію, заборгованість бюджету з різниці в тарифах перед «Київенерго» зменшилася до 911 млн грн з 1,564 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 2 жовтня поточного року компанія «Київенерго» зменшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 305,7 млн грн - до 287,3 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.