ЄБРР додатково надасть 190 млн євро на сховище ядерного палива і «Укриття»

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський 4 грудня підписав Угоду про внесення змін до Грантової угоди між урядом України, Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі В.Хорошковського, нагадавши, що відповідне рішення було ухвалене урядом 14 листопада 2012 року.

Згідно з угодою, банк надасть Україні додатковий грант на суму 190 млн євро для завершення проектів будівництва нового безпечного конфайнменту об'єкта «Укриття» і сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) на майданчику Чорнобильської АЕС.

Цей внесок стане останнім для збору необхідних 740 млн євро, з яких 550 млн євро залучили за результатами міжнародної донорської конференції 19 квітня 2011 р. у Києві, повідомили в прес-службі.

«Підписання зазначеної угоди стало результатом спільних зусиль українського уряду, ЄБРР та світової спільноти, спрямованих на перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. Його практична реалізація сприятиме також вирішенню економічних і соціальних питань, пов'язаних з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС», - заявив В.Хорошковський.