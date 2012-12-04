Кабмін прогнозує збільшення у 2013 році транзиту газу через Україну до 110 млрд куб. м

Кабінет Міністрів України у проекті держбюджету на 2013 рік прогнозує збільшення транзиту газу через територію України до 110 млрд кубометрів.

Про це йдеться у проекті Держбюджету на 2013 рік, який уряд подав на розгляд ВР.

Згідно з документом, за передбаченої Податковим кодексом ставки рентної плати 1,67 грн за 1 тис. куб. м на 100 км відстані і середньої відстані транзитного транспортування природного газу - 1180,68 км - надходження від рентної плати до бюджету-2013 мають становити 2 млрд 168,9 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у січні-жовтні 2012 року скоротила транзит газу до 69,196 млрд куб. м, що на 20,2% менше за показник аналогічного періоду 2011 року.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» у 2011 році збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9% порівняно з 2010 роком - до 101,098 млрд куб. м.

Транзит газу по території України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.