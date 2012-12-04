Каськів сподівається на продовження співпраці з Gas Natural Fenosa

Тель-Авів. Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів сподівається, що співпраця з іспанською компанією Gas Natural Fenosa щодо реалізації проекту «LNG-термінал» триватиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні перед презентацією національних проектів у Тель-Авіві в Ізраїлі.

Він відзначив, що питання про продовження співпраці українська сторона планує порушити після того, як з компанією Gas Natural Fenosa буде закінчено розслідування інциденту з підписанням 26 листопада угоди про співпрацю.

«Я звернувся до президента компанії, щоб після з'ясування обставин ми могли провести зустріну з питання подальшої співпраці», - сказав В.Каськів.

Він відзначив, що співпрацю може бути продовжено у різних напрямках, не йдеться лише про консорціум інвесторів.

«Ця робота може бути у різних напрямках, не тільки участь у консорціумі», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоди про співпрацю щодо реалізації національного проекту «LNG термінал».

Як уточнював тоді журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанського боку не є представником компанії.

Пізніше Джорді Бонвеї у коментарі УНІАН визнав, що дійсно не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництву терміналу з приймання скрапленого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано протягом 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.