У бюджеті-2013 закладено ціну російського газу у розмірі 417 дол.

У проекті державного бюджету на 2013 рік передбачено ціну на російський газ у розмірі 417 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Здається, у проекті бюджету-2013 закладено ціну в 417 доларів за російський газ”, - сказав він.

За словами О.Єфремова, це та ціна, яка існує і на даний момент.

При цьому, відзначив він, щодо ціни газу з Європи, то там «дуже маленькі обсяги» для того, щоб враховувати цю цифру в рамках держбюджету.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» із «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила: в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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