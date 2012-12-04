ДТЕК придбав у донецького «Точмаша» дві підстанції за 10 млн грн

18:46, 04 грудня 2012
Енергетика
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ТОВ «Сервіс-Інвест», що входить у найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, придбало у ВАТ «Точмаш» дві підстанції в Донецьку, сума угоди становить 10 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зі зв'язків з громадськістю ДТЕК.

У повідомленні наголошується, що в найближчі роки енергопостачальна компанія «Сервіс-Інвест» (ДТЕК) має намір модернізувати обидві підстанції, після проведення комплексної перевірки стану обладнання.

За словами в. о. генерального директора «Сервіс-Інвест» Ірини Протопопової, придбані енергооб'єкти знаходяться в центрі Київського району Донецька, їхня сумарна потужність дорівнює 125 МВт, а завантажені вони всього на 20%, у зв'язку з цим «Сервіс-Інвест» планує в 2013-2015 роках провести їх технічне переоснащення.

«Після ліквідації заводу (завод «Точмаш» знаходиться в процедурі санації - УНІАН) на території в 64 га буде інтенсивно розвиватися інфраструктура міста. Наша компанія стане надійним постачальником електроенергії для нових споживачів», - запевнила в.о. гендиректора.

У повідомленні сказано, що від безперебійної роботи цих підстанцій залежить електропостачання міжнародного аеропорту Донецька, Донецької залізниці, частини трамвайної лінії міського маршруту №1, інших об'єктів інфраструктури Київського району Донецька.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (Донецьк).

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи СКМ Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

ВАТ «Точмаш» (раніше "Донецький завод точного машинобудування", Донецьк) спеціалізується на виробництві сільськогосподарської техніки: культиваторів, борін для глибокого розпушування, борін зубових та ін

Господарський суд Донецької області 10 серпня 2009 року розпочав процедуру санації ВАТ «Точмаш».

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