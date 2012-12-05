Нафта дорожчає на новинах з Китаю

На світових торгах в середу, 5 грудня, ціни на нафту ростуть на тлі рішення влади Китаю щодо підтримки економіки країни.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,23 долара, або на 0,21%, - до 110,07 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,32 долара, або на 0,36%, - до 88,82 долара за барель.

Агентство Сіньхуа повідомило, що китайські власті планують стимулювати внутрішній попит, урбанізацію, підтримувати малий бізнес. Крім того, уряд заохочуватиме консолідацію тих галузей економіки, де в даний час спостерігається надлишкова пропозиція, передає Bloomberg.

Ціни на нафту піднялися і на очікуванні статистики по запасах сировини в США. Як вважають аналітики, комерційні запаси на оптових складах скоротилися за минулий тиждень на 0,5 мільйона барелів.