«Нафтогаз» скерував 407,6 млн грн на сейсморозвідувальні дослідження площі Палласа

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заплатить компанії «Універсальне комерційне товариство» (м. Луганськ) 407,6 млн грн за сейсморозвідувальні дослідження площі Палласа.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Договір на надання послуг був підписаний 4 грудня 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку жовтня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила відкритий конкурс на проведення сейсмологічних досліджень на площі Палласа, розташованої у південній частині Прикерченського шельфу Чорного моря.

Довідка УНІАН. Структура Палласа розташована в південній частині Прикерченського шельфу Чорного моря на транскордонній території України і Росії. Площа структури Палласа становить близько 200 кв. км. Глибина моря в точці проектної параметричної свердловини становить 460 м. Площа структури - близько 200 кв. км. Перспективні видобувні ресурси вуглеводнів досягають 145 млн т.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ТОВ "Універсальне комерційне товариство" зі статутним капіталом 3 тис. грн зареєстровано в жовтні 2011 року. 100% частки в суспільстві до останнього часу належало фізособі Олександрові Чумаку. Основною діяльністю товариства є оптова торгівля паливом та різним обладнанням.