Бродський заявляє, що Кабмін створив комісію з розслідування ситуації з LNG-терміналом

Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування обставин підписання угоди про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал», навколо якого розгорівся скандал.

Про це сьогодні на своїй персональній сторінці в Facebook повідомив голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський.

«Слідами скандалу з «LNG-терміналом». Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів було створено комісію, яка візьметься за посадовців, що підписали скандальну угоду від української сторони. Комісія вивчить всі нюанси: як підписували, чому, як перевіряли представників іспанської компанії тощо. А потім порушить питання і про відповідальність цих чиновників», — написав М.Бродський.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, в компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії.

При цьому сам підписант – Джорді Бонвєї – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що справді не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе усунути всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні «LNG-терміналу».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу для приймання зрідженого природного газу в об’ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу для приймання зрідженого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.