Комісія розслідує обставини загибелі робітника на Хмельницькій АЕС

Міжвідомча комісія розслідує обставини нещасного випадку на Хмельницькій АЕС, в результаті якого загинув слюсар енергоремонтного підрозділу ВП ХАЕС.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у відповідності до «Порядку проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» про цей випадок проінформували: територіальні управління Держгірпромнагляду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, МНС, ДП НАЕК «Енергоатом», органи Держатомрегулювання. Створено комісію з розслідування нещасного випадку. Проводиться розслідування.

Прокуратурою, органами внутрішніх справ, ДП НАЕК «Енергоатом» та іншими державними органами виконуються відповідні дії згідно з вимогами «Порядку проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» та інших нормативних документів.

Довідка УНІАН. На Хмельницькій АЕС 3 грудня 2012 при виконанні робіт з використанням газоподібного азоту на енергоблоці № 1 стався нещасний випадок, в результаті якого загинув слюсар енергоремонтного підрозділу ВП ХАЕС.

Причина загибелі - перебування в газовому середовищі з низьким вмістом кисню і високим вмістом азоту.

Два працівники цього ж підрозділу спрямовані до медичної частини. Їхній стан стабільний. Загрози для життя і здоров'я немає.