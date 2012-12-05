Призначено нового гендиректора «ДТЕК Дніпрообленерго»

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, призначив генеральним директором однієї з найбільших енергопостачальних компаній України «ДТЕК Дніпрообленерго» Сергія Бубликова. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, С.Бубліков в «ДТЕК Дніпрообленерго» працює з 1999 року, з лютого 2012 року є голосуючим директором за класом постачальників Оптового ринку електроенергії (ОРЕ), очолює робочу групу ОРЕ за фінансовими зобов'язаннями.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада енергопостачальної компанії ПАТ "Дніпрообленерго" (Дніпропетровськ) з 23 січня п.р. відкликала Олександра Фоменка з посади генерального директора підприємства у зв'язку з поданою ним заявою про звільнення. Тимчасово виконувачем обов'язків гендиректора компанії призначено директора із забезпечення виробництва Віталія Долгополова.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (наприкінці червня п.р. перейменована в ПАТ« ДТЕК Дніпрообленерго ») - найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК (в середині квітня 2012 DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн).

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Консолідована виручка ДТЕК в 2011 році становила 39,6 млрд грн, чистий прибуток - 3,5 млрд грн. У 2011 році ДТЕК сплатив 5,6 млрд грн податків.