Ціна нафти змінилася різноспрямовано на даних по запасах палива в США

На світових торгах у четвер, 6 грудня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на даних щодо запасів палива на оптових складах США.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,09 долара, або на 0,08%, - до 108,90 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,07 долара, або на 0,08%, - до 87,81 долара за барель.

Міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти за тиждень, що завершився 30 листопада, скоротилися на 2,3 мільйона барелів, або на 0,6%, - до 371,8 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували скорочення всього на 0,5 мільйона барелів. У той же час, загальні запаси бензину виросли на 7,8 мільйона барелів, або на 3,8% - до 212,1 мільйона барелів.

Крім того, на торги вплинуло повідомлення, що індекс ділової активності в секторі послуг США в листопаді збільшився порівняно з жовтнем до 54,7% з 54,2% (передбачалося зниження індикатора до 53,5%), передає Bloomberg.