«ДТЕК Дніпрообленерго» інвестує 1,8 млрд грн у модернізацію мереж

Одна з найбільших енергопостачальних компаній України «ДТЕК Дніпрообленерго» планує інвестувати з 2013 по 2015 рік 1,8 млрд грн у модернізацію мереж і розвиток обслуговування клієнтів. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Основним стратегічним напрямком розвитку підприємств ДТЕК, що поставляють українцям електроенергію, є підвищення якості клієнтського сервісу, розвиток і модернізація автоматизованих систем обліку електроенергії та її оплати», - сказано в повідомленні з посиланням на директора дирекції з дистрибуції та збуту електроенергії ДТЕК Ігоря Маслова.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ДТЕК Дніпрообленерго» в січні-вересні 2012 року отримала збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 60,5 млн грн, сказано у фінансовому звіті компанії.

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (до кінця червня п.р. - ПАО «ЕК «Дніпрообленерго») - найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК (в середині квітня 2012 DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн).

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.