Естонія заборонила компанії Nord Stream проводити дослідження у своїх водах

Москва. Уряд Естонії у четвер ухвалив рішення відмовити компанії Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік", що зв'язує Росію і Німеччину, в проведенні досліджень в економічних водах країни.

Компанія Nord Stream у серпні направила МЗС Естонії клопотання, в якому попросила дати дозвіл на проведення в економічній зоні країни в Балтійському морі дослідження коридору шириною чотири кілометри. Мета досліджень - оцінити можливості будівництва в рамках проекту Nord Stream третьої і, можливо, також четвертої нитки газопроводу.

Уряд Естонії, обгрунтувавши відмову, відзначив, що згідно з естонськими законами "у видачі дозволу на дослідження може бути відмовлено, якщо компанія, що проводитиме дослідження вод, може одержати інформацію про корисні копалини Естонії та можливості їх використання, а також якщо план досліджень передбачає буріння на континентальному шельфі, використання вибухових речовин, скидання шкідливих речовин у море", повідомляє РІА “Новости”.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня ц.р., через 30 місяців після старту будівництва, газопровід "Північний потік" (Nord Stream) почав поставки газу двома лініями.

8 жовтня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявив, що будівництво третьої і четвертої ниток газопроводу "Північний потік" є економічно доцільним і технічно здійсненним.

Він зазначив, що до 31 січня майбутнього року планується підписати меморандум щодо створення нових газотранспортних потужностей через Балтійське море до Європи. За його словами, одна з ниток може бути призначена для поставок російського газу до Великої Британії.

"Північний потік" - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до побережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить 1224 км.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність "Північного потоку" становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

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