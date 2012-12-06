НКРЕ заклала в тариф на електроенергію «ДТЕК Західенерго» 620 млн грн на модернізацію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), заклала в тариф на електроенергію «ДТЕК Західенерго» 619,878 млн грн для модернізації потужностей 4-го енергоблоку Ладижинської ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення НКРЕ ухвалила 6 грудня.

Модернізація 4-го енергоблоку Ладижинської ТЕС проводитиметься в період з січня 2013 року по березень 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розпорядженням № 807 від 24 жовтня схвалив техніко-економічні обгрунтування реконструкції та переоснащення енергоблоку № 4 Ладижинської ТЕС («ДТЕК Західенерго»), подане Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, на загальну суму 1,185 млрд грн.

Основні техніко-економічні показники в ТЕО: електрична потужність - 325 МВт; річний випуск електроенергії - 1,837 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. Ладижинська ТЕС оснащена 6 енергоблоками потужністю по 300 мВт кожен.

«ДТЕК Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДПЕК», підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 72,2% акцій компанії. Блокпакет компанії в розмірі 25% акцій міститься у НАК «Енергетична компанія України».

«ДТЕК» створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.