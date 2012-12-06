НКРЕ збільшила річний обсяг поставок газу для «Укрістгазу» до 0,5 млрд куб. м

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики збільшила річний обсяг поставок природного газу за нерегульованим тарифом компанії «Укрістгаз» до 0,5 млрд куб. метрів з 0,026 млрд куб. метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 6 грудня.

Під час засідання представник компанії «Укрістгаз» повідомив комісії, що вже на цей момент підписані угоди з трейдером про постачання природного газу в обсязі 140 млн куб метрів за нерегульованим тарифом.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада маловідома київська компанія «Укрістгаз» перемогла в конкурсі з продажу 94,48% держпакета акцій найбільшої в Україні теплоелектроцентралі - Харківської ТЕЦ-5, заплативши за пакет 339 млн 900 тис. грн, що всього на 10,5 млн грн більше його початкової ціни (329,4 млн грн).

ТОВ "Укрістгаз" (Київ) створена в 2011 р., її засновником стала Фінансова інжинірингова компанія.

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