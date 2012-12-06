НКРЕ дозволила «Газовому Альянсу» поставку 120 млн куб. м газу на рік за нерегульованим тарифом

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ​​дозволила маловідомій компанії «Газовий Альянс» постачання газу за нерегульованим тарифом в обсязі 120 млн куб. м на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила НКРЕ на засіданні 6 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своєю постановою № 939 від 3 жовтня 2012 позбавив НАК «Нафтогаз України» монополії на реалізацію імпортного газу.

Довідка УНІАН. ТОВ «Компанія «Газовий Альянс» зареєстровано в жовтні 2011 року в Києві. 28 серпня 2012 відбулася остання державна реєстрація змін в установчих документах юридичної особи. Керівником цієї юридичної особи є Олександр Бистрицький.