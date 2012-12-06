ДТЕК і австралійська Linc Energy домовилися про співпрацю з отримання синтез-газу

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, і Linc Energy (Австралія) домовилися про співпрацю у сфері застосування в Україні методу підземної газифікації вугілля (ПГВ) для отримання синтез-газу, що заміняє імпортний природний газ. Про це УНІАН повідомила прес-служба ДТЕК.

Згідно з повідомленням, у листопаді 2012 року сторони підписали меморандум про взаєморозуміння і договір на розробку попереднього техніко-економічного обгрунтування проекту.

«Співпраця з Linc Energy - це новий погляд на тему ефективного і безпечного використання розвіданих запасів українського вугілля. Екологічно чистий спосіб отримання синтез-газу дозволяє задіяти вугільні поклади, безперспективні для розробки традиційним шахтним методом», - сказано в повідомленні з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

Як зазначив він, перший синтез-газ компанія очікує отримати в 2014 році.

«За експертними оцінками, собівартість синтез-газу нижча від сланцевого і близька до природного газу, що видобувається в Україні. Його можна використовувати не тільки в енергетиці, але і для виробництва моторного палива, мастил, добрив, компонентів для фармацевтичної промисловості», - сказано в повідомленні.

За реалізацію проекту ПГВ у ДТЕК буде відповідати профільна дочірня компанія - ТОВ «ДТЕК Нафтогаз».

Довідка УНІАН. Технологія ПГВ (Underground Coal Gasification - UCG) - це отримання газу в процесі підземного (внутріпластового) спалювання вугілля з отриманням сировини, близького за якістю до природного газу (в 1,5 рази менша теплотворність).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Linc Energy - світовий лідер в галузі підземної газифікації вугілля (ПГВ) і газу в рідину (GTL).