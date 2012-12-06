Агрохолдинг Ukrlandfarming побудує 30 біогазових заводів за 884 млн євро

Група компаній Ukrlandfarming, один з найбільших агрохолдингів в Україні, планує в період з 2013 по 2015 рр. побудувати на базі власних потужностей 30 біогазових заводів вартістю 884 млн євро.

Про це у своїй доповіді на 4-й Міжнародній конференції "Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2013 року" розповів головний інженер з енергозбереження агрохолдингу Володимир Дмитерко.

«Програма за сприятливих умов передбачає будівництво 30 заводів протягом 2013-2015 років у 18 регіонах України, з виробництвом близько 750 млн кубічних метрів біометану на рік», - сказав В.Дмитерко. Крім цього, на заводах проводитимуться рідкі та сухі органічні добрива - 825 тис. тонн і 178 тис. тонн на рік відповідно.

Електрична потужність біогазових установок, за прогнозами, становитиме 197 МВт. Щорічно планується виробляти 1,394 млрд кВт/год. електроенергії.

За словами В.Дмитерко, біогазові заводи Ukrlandfarming зможуть переробляти близько 1,3 млн тонн біологічних відходів на рік.

Довідка УНІАН. Група компаній Ukrlandfarming - один з провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming перебуває понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання і торгівля зерновими і технічними культурами, дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, агротехніки, запчастин, технічний сервіс.