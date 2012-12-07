У п’яти областях України через негоду знеструмлено 127 населених пунктів

Протягом 6 грудня та в ночі 7 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, мокрий сніг с дощем) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 127 населених пунктів у 5 областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у Київській області без електропостачання залишаються 77 н.п, у Вінницькій – 19, у Житомирській – 18, у Чернігівській – 7, у Харківській – 6.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.