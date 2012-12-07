Міненерго США уперше в історії вирішило перейти в прогнозах на ціну нафти Brent замість WTI

Управління енергетичної інформації (EIA) Міністерства енергетики США уперше в історії вирішило використовувати вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent для складання своїх прогнозів замість техаської WTI, повідомляє Bloomberg.

У своєму звіті фахівці вказують на «зростаючу невідповідність» між WTI та цінами на сиру нафту на світовому ринку.

Із початку 2012 року ціна на WTI впала на 11%: так швидко рівень нафтовидобутку в США не ріс уже майже двадцять років. Такий стрімкий темп пояснюється широким застосуванням методів горизонтального буріння та гідророзриву пластів. Експерти припускають, що незабаром країна зможе повністю забезпечувати себе нафтопродуктами.

Ціна Brent за той же період виросла на 1,4% на тлі зростаючого попиту на нафту в країнах Азії, а також заклопотаності на ринку ситуацією з можливим призупиненням поставок північноморської і лівійської нафти, а також ефектом від економічних санкцій проти Ірану, пише «Газета.Ru».