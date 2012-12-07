Ціни на нафту ростуть на тлі позитивної статистики зі США

На світових торгах у п'ятницю, 7 грудня, ціни на нафту зростають на тлі статистики зі США.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,26 долара, або на 0,24%, - до 107,29 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,29 долара, або на 0,34%, - до 86,55 долара за барель.

Згідно з оприлюдненими даними, число американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, скоротилося на 25 тисяч - до 370 тисяч. Експерти прогнозували зниження на 13 тисяч. На їхню думку, економіка США і Китаю демонструє стабілізацію показників, однак про Європу такого поки сказати не можна, передає Bloomberg.

Побоювання щодо економічної динаміки в єврозоні стримують зростання котирувань "чорного золота". Напередодні президент ЄЦБ Маріо Драгі заявив, що стабілізація ситуації в єврозоні почнеться не раніше, ніж у другому півріччі 2013 року. У зв'язку з цим регулятор погіршив прогноз ВВП регіону - у майбутньому році прогнозується зниження на 0,3-0,9%, хоча у вересні регулятор допускав як зменшення ВВП на 0,4%, так і зростання на 1,4%. А втім наразі ніяких змін у монетарному курсі ЄЦБ не вжив - базова процентна ставка збережена на рівні 0,75%.