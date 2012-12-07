Енергоспільнота відстрочила для Молдови реалізацію положень Третього енергопакета ЄС

Брюссель. Енергетичне співтовариство відстрочило для Молдови реалізацію положень про розподіл власності між виробниками і транзитерами газу на чотири роки.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення ухвалено 5 грудня на міністерському засіданні Енергетичного співтовариства.

Отже, завдяки рішенню міністрів, Молдова повинна буде реалізувати всі положення Третього енергопакета ЄС до 1 січня 2015 року, а положення про розподіл власності між виробниками і постачальниками газу - до 1 січня 2022 року, тоді як усі інші країни-учасниці повинні реалізувати це положення до 1 січня 2016 року.

Як пояснили в прес-службі Єврокомісії, таке рішення Енергетичного співтовариства викликано особливою ситуацією Молдови, яка на 100% залежить від постачання газу з однієї країни (Росії), і значна частина газотранспортної інфраструктури якої розміщується в зоні "замороженого конфлікту" - у Придністров'ї.

"Забезпечення безперервного постачання газу для громадян і бізнесу Молдови є пріоритетом, і Молдова може розраховувати на солідарність Європейського Союзу та партнерів з Енергетичного співтовариства в цьому", - заявив щодо цього комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Росія висловила Молдові ультиматум, яким, зокрема, заявляла про готовність знизити ціну на газ для Молдови в обмін на її відмову від участі в Енергетичному співтоваристві.

Раніше Росія висловлювала невдоволення Третім енергетичним пакетом ЄС, спрямованим на лібералізацію ринків електроенергетики та газу і на поділ вертикально інтегрованих компаній.

Молдова є членом Енергетичного співтовариства з 2010 року. У жовтні 2011 року учасники Енергетичного співтовариства взяли на себе зобов'язання реалізувати положення Третього енергопакета до 1 січня 2015 року, а положення про поділ власності виробників газу і постачальників - до 1 січня 2016 року.

Енергетичне спільноти на сьогодні об'єднує крім ЄС Албанію, Боснію і Герцеговину, Хорватію, колишню югославську республіку Македонію, Молдову, Чорногорію, Сербію і Україну. Статус спостерігачів мають Вірменія, Грузія, Норвегія та Туреччина.

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