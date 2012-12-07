"Південним потоком" планують постачати 10% газу для ЄС

Анапа. Газопроводом "Південний потік", що будується в обхід України, планується постачання близько 10% газу, який країни ЄС споживатимуть до 2020 року

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в матеріалах компанії South Stream Transport, підготовлених до церемонії "Південний потік - зміцнення партнерських відносин" у зв'язку з початком будівництва морської частини газопроводу.

"Морським газопроводом "Південний потік", проектний термін експлуатації якого становить півстоліття, транспортуватиметься до 63 мільярдів кубічних метрів газу на рік, що становить близько 10% всього газу, який Європейський Союз споживатиме в 2020 році", - йдеться в матеріалах.

Передбачається, що перші поставки газу почнуться наприкінці 2015 року. У 2016 планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, у 2017 - 31,5 млрд куб. м, у 2018 - 47,25 млрд. куб, і в 2019 газопровід вийде на проектну потужність - 63 млрд куб. м.

Передбачається, що "Південним потоком" поставлятиметься газ для 38 млн європейських домогосподарств.

Протяжність підводної ділянки газопроводу в Чорному морі становить 925 км, і він складатиметься з чотирьох ниток із пропускною спроможністю кожної 15,75 мільярда кубічних метрів природного газу на рік. Максимальна глибина укладання труби - 2250 метрів. Згідно з офіційною програмою, символічне зварювання двох труб відбудеться близько 14.00 за київським часом.

У церемонії візьмуть участь голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова компанії South Stream Transport Марсел Крамер, голова Eni Паоло Скароні, а також офіційні представники країн-учасників проекту. Організатори не виключають участь Президента РФ Володимира Путіна.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ "Газпром" реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу "Південний потік".

Морська ділянка газопроводу "Південний потік" пройде по дну Чорного моря від компресорної станції "Російська" на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу "Південний потік" - South Stream Transport AG є "Газпром" (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF - по 15%.

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