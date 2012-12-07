«Надра України» залучила інвестора для розробки Міжрічинської нафтогазоносної площі

Державний енергохолдинг НАК «Надра України» вибрав компанію «Техніко-геологічна служба» як інвестора для розробки Міжрічинської нафтогазоносної площі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, спеціальний дозвіл на користування надрами цієї площі належить «Західукргеологія».

На конкурс було подано одну заявку.

Як повідомляв раніше УНІАН, наприкінці жовтня «Надра України» оголосила вісімнадцятий відкритий конкурс із залучення інвесторів для розробки Міжрічинської нафтогазової площі.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.