Біля узбережжя Японії знову землетрус. У префектурі Фукусіма постраждали 9 осіб
Дев'ять осіб постраждали під час землетрусу біля північно-східного узбережжя Японії, повідомляє в своєму Twitter кореспондент журналу New Scientist.
За його словами, за землетрусом магнітудою 7,3 біля берегів префектур Міягі і Фукусіма пішов афтершок магнітудою 6,2.
Ніяких змін у радіаційному фоні на АЕС «Фукусіма-1» поки не зазначено, наголошує журналіст.
Перший землетрус у районі острова Хонсю стався в п'ятницю вранці. Підземні поштовхи відчувалися навіть у Токіо, де розгойдувалися будівлі. Через деякий час на узбережжі Міягі обрушилося цунамі заввишки близько 1 метра.
На цей момент влада зняла попередження про можливість утворення гігантських хвиль, відзначає кореспондент New Scientist, передає Газета.RU.