«Укргідроенерго» за 11 місяців скоротило виробництво електроенергії на 2,8%

Оператор українських гідроелектростанцій держкомпанія «Укргідроенерго» за 11 місяців 2012 року скоротила виробництво електроенергії до 9,411 млрд кВт/год, що на 2,8% менше за аналогічний період 2011 року, йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

У листопаді «Укргідроенерго» збільшило виробництво електроенергії порівняно з попереднім місяцем на 43% - до 1,004 млрд кВт/год.

При цьому компанія наголосила, що виробництво електроенергії гідроелектростанціями залежить від рівня води в річках Дніпро та Дністер.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідроенергетичної компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена ​​потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.

100% акцій «Укргідроенерго» належать державі в особі НАК «Енергетична компанія України».

Чистий прибуток "Укргідроенерго" за 9 місяців 2012 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року у 3,5 раза - до 787,6 млн грн.