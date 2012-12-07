«Вінницягаз» попри холодну погоду 11-12 грудня припинить газопостачання Козятина

Житлові будинки міста Козятин Вінницької області 11-12 грудня відключать від газопостачання через планове техобслуговування.

Про це повідомляє прес-служба компанії «Вінницягаз».

«На звернення мешканців Козятина про бажану для них відміну запланованого на 11-12 грудня чергового технічного обслуговування газових мереж у зв’язку з можливим пониженням температури повітря, начальник міжрайонного управління газового господарства Олег Філонов повідомив про неможливість зміни графіка обстеження об’єктів газового господарства. А це, як відомо, пов’язано з відключенням від газопостачання житлових будинків на один-два дні», - сказано в повідомленні.

О. Філонов висловив розуміння стурбованості городян, але зазначив, що графіки цих робіт узгоджені з органами місцевої влади, і попереджено їх про це завчасно, так само як і населення.

«Я розумію невдоволення людей, але дію у межах чинного законодавства. Водночас виконати належні обсяги роботи у теплий період року у мене немає фізичної можливості. Тому вони розтягуються на весь рік», - пояснив він.

Довідка УНІАН. ПАТ "Винницягаз" займається транспортуванням газу розподільчими трубопроводами, а також продає газ у Вінницькій області.