Україна за 11 місяців скоротила транзит російського газу на 21%

Україна в січні-листопаді 2012 року скоротила транзит російського газу до 72,6 млрд куб. м, що на 21,2% менше показника за аналогічний період 2011 року, говориться в повідомленні компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, у листопаді обсяг транзиту порівняно з попереднім місяцем зменшився до 5,8 млрд куб. м із 6,443 млрд куб. м.

«Зменшення обсягів транзиту в листопаді місяці пов'язано з підвищеним температурним режимом у країнах-імпортерах природного газу», - говориться в повідомленні з посиланням на головного інженера Об'єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» Вадима Фролова.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні оборотні кошти для закупівлі газу з метою закачування в підземні сховища.

Перед початком опалювального сезону компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, накопичила в підземних сховищах близько 20 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює «донька» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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