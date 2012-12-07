Споживання газу в Україні скоротилося на 9%

Україна за 11 місяців поточного року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 9% - до 41,55 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні компанії «Укртрансгаз»

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні за листопад становить 5,108 млрд куб. м, що на 15,24% нижче за показники аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко наприкінці жовтня 2012 року заявив, що споживання газу в Україні з початку року знизилося на 15%, що дало змогу заощадити 1,8 млрд дол.

Споживання газу теплоелектроцентралями (ТЕЦ) і теплоелектростанціями (ТЕС) України в січні-жовтні поточного року зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,3% - до 3,693 млрд куб. м.

На думку експертів з Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Україна могла б економити на газі 6 млрд євро.

НАК «Нафтогаз України» в січні-вересні поточного року збільшила реалізацію газу в грошовому вираженні на 2,27% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 59,012 млрд грн з 57,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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