Путін: «Південний потік» одержав політичну підтримку всіх країн-учасниць

Анапа. «Південний потік» одержав політичну підтримку всіх країн, які беруть участь в проекті.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії сказав на урочистій церемонії з приводу початку будівництва газопроводу.

«Цей проект одержав політичну підтримку у всіх країнах-партнерах. Підписано всі міжурядові угоди, є всі інвестиційні рішення», - наголосив В.Путін.

"63 мільярди кубічних метрів газу (проектна потужність) - це великий обсяг. Для того щоб це забезпечити, Росія вже почала роботу на своїй власній території. Ми збільшимо і розширимо можливості для виходу до Чорного моря на відстані 2,5 тисяч кілометрів, побудуємо додаткові перекачувальні станції", - сказав Президент Росії.

Він запевнив, що разом із «Північним потоком» «Південний потік» створить систему для надійного постачання російського газу споживачам у Європі.

В.Путін нагадав, що в цьому міжнародному проекті беруть участь багато європейських країн. За словами Президента РФ, на першому етапі реалізації проекту щодо «Південному потоку» газ поставлятиметься як мінімум до шести держав: Словенії, Болгарії, Сербії, Угорщини, Хорватії та Італії.

«Сьогодні ми присутні на дуже важливій події не тільки для російської енергетики. Вона є дуже важливою для всієї Європи. Ми сьогодні приступаємо до практичної реалізації одного з найбільших інфраструктурних проектів – будівництва ГТС по дну Чорного моря», - сказав він і запевнив, що проект буде успішним.

Після цього два зварювальники з'єднали дві перші труби «Південного потоку».

Пізніше В.Путін повідомив, що «Південний потік» будуватимуть з виконанням найсуворіших екологічних норм.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF – по 15%.

Передбачається, що перші поставки газу почнуться в 2015 році. У 2016 р. планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, в 2017 р. - 31,5 млрд куб. м, у 2018 р. – 47,25 млрд куб. м, і в 2019 р. газопровід вийде на проектну потужність – 63 млрд куб. м.

Протяжність підводної ділянки газопроводу в Чорному морі 925 км, і він складатиметься з чотирьох ниток із пропускною спроможністю кожної 15,75 млрд куб. м природного газу на рік. Максимальна глибина укладання труби - 2250 метрів.