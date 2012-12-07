Хорошковський почав розслідувати підписання угоди щодо LNG-терміналу

Міжвідомча комісія з вивчення обставин підписання угоди між Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами та іспанською газовою компанією Gas Natural Fenosa щодо будівництва LNG-терміналу на чолі з в.о. першого віце-прем’єр-міністра України Валерієм Хорошковським сьогодні почала вивчення зібраних документів та свідчень.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Як зазначається у повідомленні, до складу комісії включено представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.

Зокрема, уряд доручив комісії вивчити обставини підготовки підписання цієї рамкової угоди, причини непогодження проекту угоди у встановленому порядку, яким чином визначалися повноваження сторін, які підписували угоду, та з’ясувати правові наслідки підписання.

У прес-службі наголосили, що звіт та висновки комісії будуть заслухані на засіданні Кабміну в понеділок, 10 грудня.

Як йдеться у повідомленні, не виключено, що за результатами розгляду цього питання буде запропоновано кадрові висновки.

Водночас в уряді підкреслюють, що ситуація, коли одна іспанська компанія не підтвердила повноважність підписання рамкової угоди про наміри, ніяким чином не вплине негативно на практичну реалізацію проекту будівництв терміналу і заводу з приймання зрідженого газу.

Проект, який має велику вагу для забезпечення енергетичної незалежності України, безумовно, буде реалізований, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, в компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії.

При цьому сам підписант – Джорді Бонвєї – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що справді не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе усунути всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні «LNG-терміналу».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу для приймання зрідженого природного газу в об’ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу для приймання зрідженого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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