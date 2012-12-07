«Енергоатом» розраховує отримати кредит ЄБРР на 300 млн євро

НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, розраховує отримати кредит Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на 300 млн євро для реалізації комплексної програми підвищення безпеки атомних електростанцій.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, після аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даічі» Україна взяла на себе додаткові зобов'язання щодо підвищення безпеки на своїх АЕС.

«31 грудня 2012 року закінчується проектний термін експлуатації енергоблоку № 1 Південно-Української АЕС... і ці зобов'язання безумовно поширюються і на енергоблок №1 Південно-Української АЕС»,-сказано у повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що на сьогодні показники безпеки енергоблоку №1 ПУ АЕС відповідають всім вимогам, що пред'являються до діючих енергоблоків в Україні. З 16 по 21 листопада 2012 року в 30 кілометровій зоні спостереження ПУ АЕС були проведені громадські слухання.

«Згідно з результатами слухань, мешканці населених пунктів, що входять в зону спостереження ПУ АЕС, в цілому підтримують діяльність ДП НАЕК «Енергоатом» з продовження терміну експлуатації енергоблоку №1 Південно-Української АЕС, за умови забезпечення відповідного рівня його безпеки», - підкреслюється в повідомленні компанії.

Остаточне рішення про продовження термінів експлуатації енергоблоків ухвалює Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) лише після виконання всіх запланованих заходів щодо підвищення їх безпеки.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на кінець жовтня 2012 року банк взяв на себе зобов'язання із надання понад 8 млрд євро (10 млрд дол.) в рамках 327 проектів.